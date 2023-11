Ilary Blasi, nel docufilm raffica di accuse a Totti: come replica l'ex capitano

Alice Antico 27 novembre 2023 a

Dopo le rivelazioni choc che Ilary Blasi ha concesso a Netflix, attraverso il tanto chiacchierato documentario “Unica”, il web é stato impaziente di sapere se Francesco Totti avrebbe risposto o meno a certe provocazioni. L’ex capitano, effettivamente, avrebbe potuto dire la sua, o quantomeno sarebbe potuto intervenire per smentire alcune cose. Tuttavia, non lo farà. Come dichiara “Il Corriere”, infatti, Totti non ha alcuna intenzione di prendere parte a questo teatrino mediatico e, al contrario, dirà la sua verità direttamente il 4 dicembre davanti ai giudici nella prima udienza.

Così alle accuse di Ilary Blasi, l’ex marito risponde con la più totale indifferenza. Coraggio o provocazione? Distacco o strategia? Questo non si può sapere. Quel che è certo, però, è che chi lo conosce da vicino parla di “un Totti rassegnato ma sereno, impermeabile alle stilettate della conduttrice tv”, ma soprattutto "consapevole che tra loro non si troverà mai nessun tipo di accordo". Il Capitano ha visto il trailer di Unica e non ha fatto grandi commenti, se non un: “Faccia e dica quello che vuole”. A Totti non interessa questa situazione e, al contrario, è focalizzato sulla sua relazione con Noemi Bocchi e sugli impegni di lavoro.

Ilary su Netflix lo ha accusato di averla tradita. Totti, dal canto suo, non aveva mai negato di essersi innamorato di Noemi. Tuttavia, nella corposa memoria presentata al giudice dal suo avvocato Antonio Conte, ci sarebbero prove importanti da parte dell’ex giocatore contro Ilary. Francesco non si sarebbe arrabbiato tanto solo per un innocente caffè da 40 minuti preso in tre: ma anche su questo, nessuna dichiarazione esplicita da parte di Totti, che ne parlerà direttamente con i giudici in tribunale.