Vladimir Luxuria al timone de L'Isola dei famosi? La reazione all'indiscrezione

Dagospia oggi ha lanciato un’indiscrezione secondo cui Vladimir Luxuria si preparerebbe a un grande salto di carriera: da opinionista de L’Isola dei Famosi a conduttrice al posto di Ilary Blasi. Un’ipotesi che è stata smentita immediatamente dalla diretta interessata, che ha detto a Fanpage: “Non c’è nulla di vero e anzi, sarei felice di restare opinionista accanto a Ilary Blasi”. “Non lo dico per scaramanzia, davvero non c’è stata alcuna proposta”, ha confermato nuovamente.

Anche fonti certe, e vicine a Mediaset, hanno avuto la premura di precisare che questa sarebbe un’ipotesi davvero poco credibile, oltre al fatto che lo stesso Pier Silvio Berlusconi, lo scorso novembre 2023, aveva espresso la sua volontà di avere Ilary Blasi alla conduzione del reality. “L’intenzione, a oggi, sarebbe quella di andare avanti con lei, non abbiamo motivi per non farlo”, aveva infatti dichiarato, e poi: “Dobbiamo ancora parlarne con lei, quindi dobbiamo vedere”, aveva aggiunto. Quindi, come non detto. Vladimir proseguirebbe la sua carriera da opinionista cosi come Ilary resterebbe salda al timone del reality show di canale 5. Ci saranno reali cambiamenti? Staremo a vedere nei prossimi mesi.