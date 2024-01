Barbara d'Urso, ”tutti la vogliono in Rai": l'ultima spifferata sul ritorno in tv

Francesco Fredella 03 gennaio 2024 a

Per adesso Barbara d'Urso non parla. Nessuna intervista ufficiale, nonostante abbia scritto "Freedom" in un post sui social. L'ex conduttrice di Pomeriggio5, dal 1° gennaio 2024, è libera da vincoli contrattuali con Mediaset. Quindi è libera. Però, secondo le indiscrezioni trapelate su Dagospia, dalla brillante penna di Marco Zonetti, ci sarebbero molti conduttori Rai intenzionati ad avere come ospite la d'Urso. Si tratterebbe, insomma, di una grande e bella esclusiva. Molto lontana, per adesso la conduttrice sembra intenzionata a non parlare con nessuno dei giornalisti.

"Per vuotare il sacco sul suo divorzio da Mediaset, se mai decidesse di farlo, Barbarella sceglierà dunque l'amico Diaco o la belva Fagnani? E Venier, Bortone, Balivo, Matano...", scrive Marco Zonetti. Informatissimo su quello che accade in tv, si tratta di un retroscenista con i fiocchi. La d'Urso, da mesi ormai, si sta godendo il tour teatrale con "Taxi a due piazze". A proposito, il 26 dicembre scorso, alla prima al teatro Parioli di Roma, c'era anche l'ex direttore di Rai1 Stefano Coletta. Come mai? Chissà!