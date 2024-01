L'Eredità, Liorni parte a razzo: festeggia la Rai con un boom di ascolti

Francesco Fredella 03 gennaio 2024 a

a

a

Un vero inizio con il botto. Marco Liorni, elegante e raffinato volto della Rai, instancabile conduttore, torna in video. E lo share s'impenna. "Dopo la chiusura eccellente di 'Reazione a catena', la puntata d'esordio de 'L'Eredità' - andata in onda ieri su Rai1 con la nuova conduzione di Marco Liorni - ha registrato l'eccezionale ascolto di 4 milioni e 125mila telespettatori con il 25,1% di share. Il picco d'ascolto è stato di oltre 5 milioni e 190mila pari al 27,9% di share mentre notevolissimo è il risultato sul pubblico femminile, il cui share ha raggiunto il 29.2%. Il programma non otteneva un riscontro di pubblico così importante dal 2 marzo

2023", scrive la Rai in una nota, nel giorno in cui festeggia i primi settant'anni di televisione.

"Tutti la vogliono in Rai": l'ultima spifferata su Barbara d'Urso

Sono dati altissimi che il direttore dell'Intrattenimento Day Time, Angelo Mellone, commenta positivamente. "Siamo felicissimi di questo inizio così esaltante, che come ascolti e share non si vedeva da più di dieci anni e che è frutto della combinazione di due aspetti: la modifica di alcuni meccanismi di gioco e la scelta della direzione di puntare sulla figura di Marco Liorni come conduttore del programma".