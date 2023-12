Gossip, Belen conferma la bomba di Dagospia: Stefano De Martino mi tradì con Alessia Marcuzzi

31 dicembre 2023 a

a

a

Il mondo dei vip è nuovamente scosso dalle rivelazioni esplosive di Belen Rodriguez, che ha finalmente confermato un tradimento da parte dell'ex marito Stefano De Martino con Alessia Marcuzzi. Tre anni dopo l'intricato pettegolezzo lanciato da Dagospia, l'argentina ha deciso di svelare la verità, dichiarandolo in modo laconico ma inequivocabile: “Confermo”. I botti di fine anno non sono stati fuochi d'artificio, ma piuttosto la rivelazione di un segreto che ha tenuto in sospeso l'opinione pubblica per un periodo considerevole. Belen ha deciso infatti di aprire il vaso di Pandora, non risparmiando i suoi due ex illustri: Antonino Spinalbese e, soprattutto, Stefano De Martino.

"Prima di giocare...": Belen torna all'attacco. Frecciata a Spinalbese

La prima confessione è avvenuta durante un'apparizione televisiva a Domenica In, dove l'ex conduttrice di Tú Sí Que Vales ha svelato che De Martino l'ha tradita appena un mese dopo il matrimonio. Con tono rivelatore, ha ammesso di aver "intercettato" diverse donne che sarebbero state legate al suo ex marito. "Sono arrivata a 12, poi ho smesso di telefonare", ha rivelato a Mara Venier.

Belen e Spinalbese ai ferri corti, lite durissima: "Ci vediamo in tribunale"

Tra le presunte amanti, Belen ha confermato la presenza di Alessia Marcuzzi, alimentando ulteriormente le fiamme del gossip. Un utente di Instagram non ha esitato a chiedere chiarimenti, chiedendo se la storia del tradimento con Marcuzzi fosse vera. La risposta di Belen non si è fatta attendere, confermando il tradimento, risalente al 2020. Belen, svela Italia Oggi, giocando con il figlio Santiago sull'iPad di Stefano, ha scoperto messaggi inequivocabili nel cloud di memoria di Apple: piovevano in diretta i messaggi Whatsapp che Alessia Marcuzzi stava mandando all’iPhone di De Martino. Mentre il conduttore ha sempre preferito mantenere il silenzio sulla questione, Marcuzzi si era dichiarata ferita dal gossip: "Mi ferisce, ma chi lavora con me mi vieta di rispondere". Tuttavia, a distanza di tre anni, è Belen stessa a gettare luce su questa vicenda.