Simona Ventura, dal matrimonio con Terzi alla rottura con Bettarini: "Volevo tutto"

Simona Ventura ha rubato la scena a tutti. Grande concorrente dell'attuale edizione di Ballando con le stelle, oltre ad aver dimostrato di sapersi muovere bene in pista, la conduttrice ha reso possibile che il pubblico la riscoprisse non solo come personaggio televisivo ma anche e soprattutto come persona. Nel corso dell'ultima puntata dello show, il compagno Giovanni Terzi l'ha lasciata di stucco, sfoderando l'anello e chiedendole di sposarlo. Oggi, in un'intervista concessa al Corriere della Sera, la vip ha ammesso: "La proposta è stata realmente una sorpresa. Non me lo aspettavo proprio. Avevamo deciso di sposarci già tempo fa ma ogni volta succedeva poi un qualche cataclisma, quindi eravamo diventati un po’ dubbiosi...".

Ma il giornalista e la conduttrice come si sono conosciuti? "A cena da amici. Ero appena uscita da una storia lunga e a tutto pensavo tranne che innamorarmi. In quel periodo mi dicevo: rimarrò sola a vita. Invece è arrivato lui. Mentre parlavamo ho subito capito di avere una cosa strana nello stomaco e mi dicevo: ma non sarò mica matta?! Sono stata io a buttare l’amo. Alla cena mi aveva regalato un suo libro. Il giorno dopo gli ho scritto: 'Giovanni, durante la notte ho letto il tuo libro, è molto intenso'. Ovviamente non l’ho mai fatto", ha raccontato lei.

Sull'assenza dal piccolo schermo, Ventura ha confessato: "È dura trasformarsi. La tv va avanti e forse perdi il ritmo. Ora sento di averlo ripreso, ma sono una persona diversa. Tanti mi chiedono di condurre ancora l’ Isola ma non lo farei: quella non sono più io". Quindi una domanda sulle relazioni passate e sul suo dichiarato bisogno di competizione. "Se il mio matrimonio con Stefano (Bettarini, ndr ) è finito è stato anche per colpa mia. Volevo tutto, non siamo riusciti a barcamenarci. Gli vorrò sempre bene. Tra l’altro lui e Giovanni ora sono amici", ha concluso la conduttrice.