Milly Carlucci svela il futuro dopo Ballando con le stelle. Cosa farà

Ballando con le stelle è ormai agli sgoccioli. Il programma è alle ultime battute e la conduttrice Milly Carlucci è già pronta alle nuove sfide. A quanto pare la nuova edizione de Il Cantante Mascherato non andrà in onda nel 2024 come sembrava certo fino a qualche mese fa.

L'anticipazione è arrivata dal sito di Dagospia ed è stata rilanciata anche su DavideMaggio.it. Ma perché sembra essere naufragata l'ipotesi dela quarta stagione de Il Cantante Mascherato? In passato c'è stato un problema di cast: nelle prime quattro edizioni è stato dato molto spazio agli ospiti già visti a Ballando e questo ha diminuito l'effetto sorpresa. Forse anche per questo i risultati dell'audience non sono stati all'altezza delle aspettative fermandosi a 2 milioni di spettatori con uno share intorno al 17%. Troppo poco per un prime time del sabato sera su Rai1. A questo punto viene da chiedersi: a cosa sta lavorando Milly Carlucci?