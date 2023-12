Rai, Marco Liorni condurrà L'Eredità. Niente da fare per Pino Insegno

15 dicembre 2023 a

Marco Liorni condurrà la nuova stagione de L’Eredità, il game show più longevo della televisione italiana. Lo rende noto un comunicato della Rai dopo che è tramontata la scelta di Pino Insegno a causa degli ascolti del programma su Rai 2 Il mercante in fiera. La nuova stagione de L’Eredità - prosegue la nota della Rai - prenderà il via martedì 2 gennaio 2024 tutti i giorni, alle 18.45 su Rai 1.

La ventiduesima edizione sarà ricca di novità: nuovi giochi, come Tris e 100 secondi, e nuove professoresse, Michelle Masullo e Naomi Buonomo. Protagonisti come sempre 7 concorrenti il cui percorso si concluderà con il tentativo da parte del Campione di puntata di vincere il montepremi al gioco finale de La Ghigliottina, appuntamento che ogni sera coinvolge nella sfida il pubblico da casa. L’Eredità, in onda dal 2002, ha superato le 5.000 puntate e negli anni ha fidelizzato un pubblico trasversale, diventando così un momento in cui la famiglia si riunisce davanti alla tv e si trova a misurarsi con le domande della gara. Leader di ascolti nella fascia preserale il game show ha visto succedersi al timone Amadeus, Carlo Conti, l’indimenticabile Fabrizio Frizzi e Flavio Insinna, riuscendo a mantenere sempre alto l’interesse del pubblico per il programma ed entrando nelle case di milioni di italiani.

Niente da fare, come detto, per Insegno. “Il contratto di Pino Insegno è blindato e riguarda la conduzione de Il mercante in fiera e L’eredità, o un programma similare. Quindi se gli propongono la conduzione di Affari tuoi va benissimo, ma se lo lasciano in panchina, ancorché pagato, allora ci muoveremo diversamente”, aveva detto il suo manager Diego Righini. Bisogna ora capire quale sarà il suo destino.