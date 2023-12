Barbara D'Urso torna in tv, dove la vedremo

Alice Antico 15 dicembre 2023 a

a

a

Barbara D’Urso di nuovo al centro dei rumors dopo la sua pausa a Londra. La conduttrice, infatti, potrebbe tornare in tv molto prima di quanto ci aspettavamo. Lontano da Mediaset, questo è ovvio. Voci di corridoio parlano di un nuovo programma per la D’Urso sul canale TV8, come riporta l’indiscrezione di Novella 2000. Secondo il magazine, la conduttrice farebbe il suo ritorno in televisione proprio sul canale di proprietà Sky, che ha ideato per lei un nuovo format simile a “Pomeriggio Cinque”. Sarebbe un’ottima rivincita per Barbara che, comunque, ha dimostrato in questi mesi di non essersi mai data per vinta e anzi, con tutta la sua voglia di mettersi in gioco, sta continuando il tour teatrale di “Taxi a Due Piazze”.

“Barbara d'Urso tornerà in tv, pronto il programma”. Dove finirà la conduttrice

Ma le novità per la D’Urso non finiscono qui: Novella 2000 ha parlato anche dell’argomento "Sanremo" e della possibile ospitata della conduttrice. Se è vero infatti che Amadeus ha già scelto e annunciato ufficialmente i co-conduttori della prossima edizione, non è da escludere che il direttore artistico possa volere anche Barbara, magari in qualità di ospite speciale. Nulla di ufficiale, comunque. L’unica certezza al momento è che il pubblico reclama a gran voce D’Urso, come si evince dai commenti social degli utenti che fanno ripetutamente paragoni tra lei e Myrta Merlino, rimpiangendo i tempi in cui era Barbara a condurre il programma pomeridiano di Canale 5.