Viva Rai2, Fiorello scatenato sulla Rai: "Cosa mettono al nostro posto"

15 dicembre 2023 a

a

a

Chiude con i fuochi d'artificio sula Rai la settimana di Viva Rai2 capitanato da Fiorello, in compagnia di Biggio, Casciari e di tutta la banda. Nel glass ‘natalizio’ del Foro Italico si è parlato molto del nuovo corso della tv pubblica. “Ogni volta che pronuncio la parola ‘Rai’ in diretta, Roberto Sergio si rotola nel letto” ha esordito Fiorello. “Pare che la Rai stia ‘virando a sinistra’, vedo falce e martello ovunque! Pensate che nel 2024, oltre alle fiction su Mussolini e le Foibe, sono attesi ‘The Voice Balilla’, ‘Marciando con le stelle’ e poi ‘Eia Eia Eredità’. E ha continuato ironico: “Sicuramente ci cacceranno via e al nostro posto ci sarà ‘Viva Rai Dux’, con il glass sotto l’obelisco di Mussolini. In bocca al lupo a questo nuovo corso della Rai!”, ha concluso ridendo.

Fiorello e il "regalo" dei sondaggi a Schlein: "Pd? È Natale.."

Dopo le prime notizie, la puntata è proseguita con una doverosa ammenda: “Ieri siamo stati chiamati dal Ministro Pichetto Fratin, che ci ha fatto un pistolotto "nucleare” ha ammesso lo showman. “Come noi, che apparteniamo alla strada, molta gente ha letto il titolo ‘Scorie nucleari in Italia’ e ha frainteso la notizia. Ma noi siamo disposti a fare ammenda, per cui benvenuti a Tele-Pichetto Fratin!” ha annunciato scherzoso, prima di proseguire con la rettifica: “Il Ministro ci ha spiegato che ogni nazione europea è obbligata ad avere un deposito nucleare di scorie a bassa intensità, come quelle che si trovano negli ospedali. A questo riguardo sono state identificate 51 aree, ma alla fine ne verrà scelta una sola. Tra i vari Comuni partirà uno ‘Scoria Go Talent’ - ha ironizzato. “Ci proponiamo noi, vogliamo una scoria sotto il glass. Però c’è da dire che, grazie a questo sfondone, almeno se n’è parlato…”.

Fiorello scatenato, sventola il fax di Di Maio: "Napoli, pastiera e Mare fuori"

Dalla Rai si è passati poi al recente caso di cronaca che vedrebbe coinvolto il chirurgo del Papa. “Ogni volta che un intervento gli riusciva bene, partiva una fumata bianca!” è stata la battuta scherzosa di Fiorello. Così ha poi commentato la notizia su Giovanni Ferrero, l’uomo più ricco d’Italia: “Ragazzi io vi capisco, non sarà facile arrivare a fine secolo, è una vitaccia. D’altronde se sono arrivati ad avere quello che hanno, vuol dire che se lo sono meritato, hanno avuto la capacità di vedere il futuro”.