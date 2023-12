Simona Ventura si commuove, crollo a Ballando: "Ho adottato Caterina perché..."

11 dicembre 2023 a

Simona Ventura è una dei grandi protagonisti dell'attuale edizione di Ballando con le stelle. Abile, simpatica, piena di energie, la conduttrice ha conquistato pubblico e giuria fin dai primi passi. Il motivo per cui, però, è riuscita a fare breccia nel cuore di tutti va cercato nella sua capacità di raccontarsi senza filtri. Questo è successo anche nel corso dell'ultima puntata dello show quando, prima dell'esibizione, la vip in gara ha raccontato della bambina che ha adottato.

"I miei figli sono la parte più importante della mia vita. Caterina è il mio terzo gioiello, è la figlia di una mia parente in difficoltà. Un giorno mi ha chiamato mia madre e ha detto: ‘È nata Caterina, però l’hanno portata in casa famiglia’”: così ha esordito la conduttrice. Poi ha continuato: “L’adozione era molto difficile in quel momento, però ho chiesto l’affido di Caterina. Il giudice mi chiese perché volessi proprio quella bambina e io ho risposto ‘perché quella bambina ha bisogno di noi ora’".

E ancora: "Devo ringraziare i suoi genitori, altrimenti non l’avrei mai avuta”, ha raccontato. La concorrente ha anche confessato di aver sempre ricordato a Caterina: "Guarda che loro hanno firmato. Potevano anche non farlo. E quello è un gesto d'amore dei genitori naturali, che hanno pensato alla bambina e non a loro stessi".