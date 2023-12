Belen Rodriguez, l'intervista a Domenica In manda in tilt De Martino: "Furioso"

14 dicembre 2023 a

Dopo una lunga pausa e un grande silenzio, Belen Rodriguez ha vuotato il sacco. Attarverso un'intervista concessa a Mara Venier, la showgirl è entrata nel salotto di Domenica In e ha raccontato tutta la sua verità sulla malattia e sulla rottura con l'ex marito Stefano De Martino. Fino a qui nulla di strano per un personaggio del mondo dello spettacolo. Ciò che ha catturato l'attenzione dei più curiosi e che ha azionato la macchina del gossip, però, è stata la scelta di dichiarare di essere stata tradita dal ballerino per bene dodici volte.

"Non è finita per un tradimento, è iniziato con un tradimento. Dopo un mese l’ho saputo, però ho fatto finta di niente. Ma poi ce ne sono state altre, una decina, sono arrivata a dodici, poi ho smesso di telefonare": così ha sganciato la bomba la presentatrice. Ospite anche lui di una trasmissione televisiva (Che tempo che fa), De Martino ha deciso di non rispondere alle accuse e ha spento così le polemiche dichiarando: "Quando finiscono le relazioni ci sono sempre due verità, ognuno ha la propria. Io ho deciso di non renderla pubblica la mia, perché Belen è la madre di mio figlio".

Questa risposta priva di dettagli non è piaciuta affatto ai fan. Gli esperti di indiscrezioni si sono quindi messi al lavoro per saperne di più e quanto emerso molto si allontana dall'idea di una mancanza di tensioni e di un clima di serenità. Fonti vicine al padrone di casa di Bar Stella riferiscono che, in realtà, lui "è furioso, proprio ora che si stava allontanando dal gossip". A lanciare il retroscena in rete è stato Dagospia. "È stato 'graziato' da Mara Venier sul flirt con Alessia Marcuzzi. I beninformati assicurano che Belen non avrebbe avuto problemi a fornire la sua risposta", si legge sul sito curato da Roberto D'Agostino.