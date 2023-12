Grande Fratello, Mirko nel tugurio? Vittorio rischia grosso: "Torna indietro!"

Francesco Fredella 11 dicembre 2023 a

Cosa è successo al Grande Fratello? Imprevisto notturno. I fatti: sabato scorso c’è stato il colpo di scena: Mirko Brunetti ha lasciato il gioco. Un vero colpo, visto che animava le dinamiche del reality. Secondo molti gieffini, però, potrebbe trattarsi di uno scherzo ed è per questo che credono che sia chiuso nel tugurio. Vittorio Menozzi si è introdotto, ma Greta Rossetti e Giuseppe Garibaldi lo hanno chiuso dentro.

Non è mancato il rimprovero da parte degli autori: “Vittorio! Torna subito indietro nella casa“. Panico per Vittorio, che ad un certo punto urla: “Ma chi è che mi ha chiuso qui?“. Grazie a questo imprevisto gli altri concorrenti hanno capito che l’addio di Mirko non era affatto un gioco. Tutto vero.