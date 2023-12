Pupo "bannato da Mediaset", l'ira di Pier Silvio Berlusconi: il retroscena

Alice Antico 08 dicembre 2023 a

Pupo è al centro del gossip da quando, alcuni giorni fa, ha rilasciato un’intervista shock in cui ‘sparava a zero‘ contro il “Grande Fratello", di cui peraltro è stato anche opinionista. Non è trascorso molto da quelle dichiarazioni per la tanto attesa replica da parte di Alfonso Signorini, che a “Verissimo” ha dato al cantante dell’irriconoscente, essendo stato anche “lautamente pagato” per ricoprire il suo incarico nel reality.

Ma ci sono delle novità. Il giornalista Alberto Dandolo di “Oggi”, alla luce di tutto ciò, ha dichiarato che le affermazioni del cantante gli costeranno molto care perchè Mediaset sembra volerlo bannare completamente dall’azienda. “Dopo queste dichiarazioni, tutti prevedono che Pier Silvio Berlusconi chiuderà le porte di Cologno Monzese al cantante, colpevole di irriconoscenza”, ha infatti affermato Dandolo. Il giornalista, poi, ha anche voluto indagare sul cachet stellare di cui tanto parlava Signorini. Stando a quanto emerso dalle sue indagini, pare che l’artista abbia firmato un contratto che prevedeva la modica cifra di 15 mila euro a puntata. Quindi, considerando che il “Grande Fratello” va in onda per svariati mesi, con doppio appuntamento settimanale, Pupo avrebbe intascato realmente una cifra considerevole.

Alla luce di questi nuovi dati, le parole di Pupo sono apparse quindi agli utenti ancora più sgradevole. Tuttavia, bisogna considerare che, parallelamente, la carriera musicale del cantante prosegue a gonfie vele: pare infatti che Enzo Ghinazzi stia pianificando il suo prossimo tour in Russia. Al momento Pupo si è ritirato nel silenzio, dopo l’intervista rilasciata a “La Repubblica”. Il cantante non ha infatti replicato né all’attacco di Alfonso Signorini né, tanto meno, a questa nuova indiscrezione. Staremo a vedere.