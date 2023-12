Grande Fratello, la lite Varrese-Luzzi infiamma i social: "Squalificatelo"

10 dicembre 2023 a

Ancora tensioni nella casa del Grande Fratello tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi. Nonostante negli ultimi tempi sembrava che i due concorrenti del reality di Canale 5 avessero trovato un equilibrio, gli atteggiamenti dell'attore e ballerino all'interno della casa stanno agitando i social, soprattutto su X dove ha preso piede l'hashtag #fuoriVarrese. Prima le frasi contro l'attrice: “Beatrice ha il male in corpo”, “Ragazzi chiamiamo l’esorcista”, “fa cose disgustose", "è cattiva dentro", e ancora: “Sale sul groppone del maschio e gli vuole mangiare la testa. Spesso, certe volte questo non succede. Ma sa cosa succede se trova il maschio sbagliato? Il maschio si rigira e fa così…”.

L'ultimo episodio è un battibecco in un cucina, con Varrese che sente un discorso di Luzzi e sentendosi chiamato in causa interviene: "Tutto riguarda te? Manie di protagonismo... Ridi? Sorridi? Abbassi lo sguardo?", dice il concorrente che incalza: "Fai bene ad abbassare lo sguardo... Tienilo basso, presuntuosa". Poi l'ennesimo screzio con Varrese che si protende sul bancone della cucina: "Guardami in faccia quando parli, roscia". Comportamenti che stanno attirando le critiche di molti utenti che vedono un atteggiamento aggressivo da parte del concorrente, a tal punto da chiederne la squalifica dal programma.