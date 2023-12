Fabio Fazio, saette dopo gli attacchi a Gino Cecchettin: "Nessuna soddisfazione"

11 dicembre 2023 a

a

a

Nell'intervista di Gino Cecchettin a Che tempo che fa, il programma in onda su Nove domenica 10 dicembre, il tema degli insulti e dei sospetti serpeggiati sui social negli ultimi giorni è stato toccato solo da Fabio Fazio. Il conduttore ha riservato parole dure per gli mater del padre di Giulia, la ragazza uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta, e in genere della famiglia Cecchettin. "Non daremo soddisfazione a chi vergognosamente si sta permettendo di inviare messaggi di odio a Gino e verso questa vicenda - ha detto il conduttore - nel senso che è inqualificabile di chi si permette di giudicare un dolore così grande. Li lasciamo nella loro drammatica solitudine", ha detto Fazio.

"Parabola sconcertante", l'affondo di Selvaggia Lucarelli su Gino Cecchettin

Cecchettin nella sua intervista ha ripercorso i temi del suo discorso ai funerali della figlia 22enne. "Adesso mi trovo senza una moglie, senza una figlia e con una possibilità, quella di gridare che dobbiamo fare tutti qualcosa". "La violenza sulle donne «è un problema molto serio" che va risolto, spiega. Sulla decisione delle istituzioni di far leggere il suo discorso nelle scuole, Gino Cecchettin spiega che "questa è una cosa che mi riempie d’orgoglio, simbolo che stiamo facendo qualcosa di buono e proseguire su questa strada. Ringrazio il Presidente Zaia e il Ministro dell’Istruzione Valditara che ha deciso di inviare questo discorso alle scuole".

"Fai schifo", i social di Fazio contro l'hater che insulta Gino Cecchettin

Il discorso al funerale di Giulia, racconta ancora Gino Cecchettin, "è nato da un profondo dolore, chiaramente, dal cercare di capire le cause che mi hanno fatto vivere questa tremenda avventura". L'uomo ha ricordato anche la scomparsa della moglie, un anno fa, per malattia. "Avendo vissuto un anno fa un altro lutto molto importante, sono mutato come uomo e tutti gli eventi che mi sono capitati quest’anno mi hanno portato a vedere il mondo sotto un altro punto di vista. Devo ringraziare mia moglie Monica per avermi fatto conoscere l’essenza dell’amore e da lì ho imparato a essere un uomo diverso". Come si concretizzerà questo impegno della famiglia? "Ora devo riprendere un po' di forze ma un’associazione o una fondazione è qualcosa che è nei nostri piani", afferma ancora Cecchettin nel talk di Fazio.