Ballando con le stelle, Wanda Nara si scatena sul palco: "Cosa mi fa trasformare"

Wanda Nara danza scatenata e avvinghiata a Pasquale La Rocca. Il balletto andato in scena nella puntata di Ballando con le stelle in onda sabato 9 dicembre continuerà a far molto discutere. La showgirl argentina, infatti, si è travestita da Catwoman e si è accompagnata in sensualissime movenze con Batman La Rocca. A un certo punto, però, il gesto che non ti aspetti: la moglie di Mauro Icardi ha leccato sulla guancia il partner sotto i riflettori. E il gesto non è passato inosservato. Né in televisione né sui social.

Wanda Nara ha eseguito una bachata sensuale con Pasquale La Rocca stroncata” a sorpresa da Ivan Zazzaroni, fan numero 1 dell’argentina, perché “non è stata la cosa migliore che hai fatto nel programma“, ma, invece, è stata “contemporanea” per Alberto Matano. Pur apprezzando la sua flessibilità nel movimento, Smith ha dato 9 per le scarpe inadatte indossate dalla Nara, a differenza del 10 assegnato da Canino.