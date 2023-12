Bbc, la figuraccia della giornalista è clamorosa: il gesto in diretta

Luca De Lellis 07 dicembre 2023 a

Quasi agli sgoccioli del 2023, abbiamo forse il meme dell’anno. O così è stato ribattezzato da alcuni utenti su Twitter. Stiamo parlando del frame che riprende la conduttrice del telegiornale della BBC londinese, Maryam Moshiri, aprire l’edizione di mezzanotte con un dito medio in mondovisione, e un sorrisetto stampato sulle labbra. Nelle ore seguenti è circolata la voce che si fosse verificata una lite all’interno della redazione, ma poi questa versione è stata smentita dalla diretta interessata. Altri hanno invece sostenuto che si trattasse di un messaggio ai telespettatori. Nel tentativo di spegnere le polemiche, è intervenuta direttamente la presentatrice, 46enne originaria di Londra, scusandosi pubblicamente per la figura barbina, e spiegando il retroscena del gesto non felicissimo. “Stavo scherzando con i colleghi della regia, non mi sono resa conto di essere in diretta”.

Volto fisso dei telegiornali targati BBC, Moshiri ha ammesso l’errore, esorcizzandolo senza renderlo più grande di ciò che è stato: “Ciao a tutti, ieri prima dello scoccare della mezzanotte stavo scherzando un po' con la squadra in regia. Facevo finta di contare alla rovescia con le dita mentre il regista contava da 10 a 0. Quando siamo arrivati a 1 ho girato il dito per scherzo, senza rendermi conto che sarebbe stato ripreso dalle telecamere”. Insomma, uno di quegli attimi in cui la voglia di scherzare si ritorce contro. A chi non è mai accaduto.

Poi una smentita alle polemiche circolate rapidamente sul web, affidata al suo profilo di Twitter: “Mi dispiace molto che sia andato in onda! Non era mia intenzione far accadere tutto ciò, e mi dispiace se ho offeso o turbato qualcuno. Non stavo prendendo in giro i telespettatori e nemmeno una persona in realtà. Si trattava di una battuta sciocca che era destinata a un piccolo numero di miei amici”. Apprese le scuse, si è passati in un attimo alle risate. Rappresentate al meglio dal commento di un utente social inglese sul video virale: “Non penso che tu abbia qualcosa di cui scusarti. Non penso fosse serio, è stato divertente. Grazie anche per il meme”.