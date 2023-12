Viva Rai2, Fiorello e l'ennesima gag con Meloni: ecco la very normal premier

Francesco Fredella 07 dicembre 2023 a

Da very normal people a very normal premier. Perché Giorgia Meloni, ieri, è stata ospite a Non stop news (il programma del mattino di Rtl 102.5). Copertine e titoli: un’intervista bomba che fa il giro della rete ed arriva sulla scrivania di Viva Rai2. Fiorello per ben due volte cita Rtl102.5 e il presidente Lorenzo Suraci. “Vedete in foto le cuffie che usa la Meloni, sono quelle di Rtl102.5. Sono più costose”, dice. “Roberto Sergio si è arrabbiato, Simona Sala di Rai Radio pure, perché Giorgia Meloni è andata ospite non in un canale Rai ma a Rtl102.5 di Lorenzo Suraci”: Fiore affonda il colpo con una grammatica impeccabile e quella satira inimitabile. E poi parte il jingle riarrangiato da Fiore: “Rtl102.5 very normal premier, very normale premier… Giorgia….”.