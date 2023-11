Ilary Blasi lancia il docufilm su Totti. E rispunta il video con Fazio: "Ma i capelli..."

25 novembre 2023 a

Ilary Blasi ha vuotato il sacco. Attraverso un docufilm prodotto da Netflix, la showgirl ha sentito il bisogno di fare chiarezza e di raccontare la sua verità sulla rottura con l'ex marito Francesco Totti. Con ironia e sincerità, la conduttrice ha ripercorso le tappe dell'allontanamento dall'ex capitano giallorosso e si è abbandonata anche alle emozioni. Più volte, nel corso di una narrazione che dura più di un'ora, Blasi non ha trattenuto le lacrime. I social hanno osannato la regina dei reality show tanto da riproporre scene e frasi iconiche. Tra i tanti post, è rispuntato anche un filmato in cui la romana, ospite di Fazio, è autrice di una battuta celebre.

Ciò a cui ho pensato quando è apparso Fabio Fazio #Unica pic.twitter.com/rSHmWAsrEE — trashtvstellare (@tvstellare) November 25, 2023

In un velocissimo frame del progetto Netflix, infatti, appare proprio il conduttore di Che tempo che fa quando in diretta apprese della prima gravidanza di Ilary Blasi. A distanza di tempo, la showgirl era tornata nel salotto di Rai 3 per parlare dell'evoluzione della sua carriera. Il vecchio video aveva scatenato l'ilarità della conduttrice. "Quindici anni fa. Io sono sconvolta dai tuoi capelli, Fabio. Ma che capelli avevi? Una cuffia", aveva detto, non riuscendo a fermare la risata.