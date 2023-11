Unica, l'accusa di Ilary Blasi a Francesco Totti: "Cosa mi chiese", l'inizio della crisi

25 novembre 2023 a

a

a

La versione di Ilary Blasi sulla separazione da Francesco Totti, ormai materia per i tribunali, è al centro di Unica, il doc pubblicato da Netflix venerdì 24 novembre. La conduttrice scoppia a piangere più volte raccontando la fine della relazione con l'ex campione. "Io non potevo credere che l’uomo che è stato accanto a me per vent’anni, metà della mia vita, avesse fatto una cosa del genere", dice parlando del tradimento del marito con Noemi Bocchi. Il ritratto che fa dell'ex è impietosi. La crisi comincia nel novembre 2021 quando la leggenda della Roma legge alcuni messaggi sul cellulare della moglie e scopre di un caffè che la conduttrice ha preso con un uomo a Milano. "Gli ho detto che non siamo andati oltre", spiega lei nel documentario, "per la prima volta toccava a lui credermi, visto che in 20 anni difeso anche nella vicenda con Flavia Vento", è la stoccata di Blasi.

"Un marito diverso": Ilary sgancia la bomba su Totti. Poi scoppia a piangere | GUARDA

Quell'episodio è uno spartiacque. La conduttrice tv racconta che Totti le ha intimato delle condizioni per ricominciare "Mi ha chiesto di smettere di lavorare, cancellarmi dai social e non vedere più la mia amica Alessia". Un aut aut inaccettabile per Ilary: "Gli ho detto: Francesco, così tu mi chiedi di scegliere tra la tua vita e la mia. Ma io scelgo la mia vita". In resto, è cronaca e materia per gli avvocati.