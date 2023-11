X Factor, ora spuntano i fuori onda. Morgan attacca: non possono farlo

23 novembre 2023 a

a

a

Morgan torna a parlare su Instagram dopo la sua esclusione da X Factor. In un video pubblicato a pochi minuti dall’inizio della puntata del 23 novembre del talent show di Sky, la prima in cui sarà assente dal banco dei coach dopo essere stato fatto fuori. Nelle ultime ore erano circolate notizie sulla possibile messa in onda di filmati inediti che lo riguardavano, immagini di cui aveva parlato Fedez. E tale possibilità ha portato Morgan a sfogarsi: “C’è questa notizia, questa sera a X Factor vorrebbero mandare dei fuorionda che mi dipingerebbero in maniera negativa. Ma dopo avermi licenziato, loro possono pensare di avermi lo stesso in puntata? Mi hanno avuto, la gente è tornata a parlare di X Factor. Mi hanno umiliano, provocato e pare che questa sera loro intendano fare una cosa immorale proprio nei confronti del lavoratore che io sono. Perché loro usano la mia figura ancora pur avendomi cacciato”.

La cricca di X Factor? Michielin sbugiarda Morgan, la svista è clamorosa

L’ex cantante dei Bluvertigo ha spiegato che a X Factor sarebbero sempre microfonati, cosa che inficerebbe nella spontaneità delle scene e delle uscite anche quando i giudici non sono ripresi: “Ma poi vogliono convincere la gente che io sia un bruto, quando invece non esiste in televisione il concetto di ‘fuorionda’ perché siamo sempre microfonati dal momento in cui entriamo lì dentro, nello studio televisivo. Allora vorrebbero far credere che quando uno fa una sceneggiatura televisiva sta agendo veramente? Vogliono spacciarla per verità. Il mio vaffa – dice ancora Morgan nel video - fa parte anche quello della narrazione, è una sceneggiatura, non possono spacciarlo per un’offesa! È un meccanismo totalmente scorretto, loro non possono trattare una persona in questo modo. Ora che mi hanno cacciato non possono avermi lo stesso, perché altrimenti la gente lo guarda comunque per vedere queste vicissitudini. Invece no, loro non devono averlo! Mi stanno veramente massacrando quando sono andato lì a portargli spettacolo, competenza, musica… È un’ingiustizia!”.