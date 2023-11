Ballando con le stelle, Milly Carlucci cala l'asso: l'ospite a sorpresa

Francesco Fredella 24 novembre 2023 a

Ballerina per una notte da Milly Carlucci, che incanta tutti il sabato sera su Rai1 con uno show imperdibile. E chiama Cristina D'Avena, la voce per antonomasia dei cartoni animati: intere generazioni sono cresciute con le sue canzoni. Cresce l'attesa per il ritorno in tv di Cristina D'Avena, che colorerà la trasmissione del sabato sera di Rai1. Da rumors sembra che la D'Avena si sia dedicata tutta la settimana alla preparazione dello show di sabato sera, quando lascerà tutti a bocca aperta scendendo in pista. E così, in Rai, tutti sono pronti ad accoglierla come una vera star.

Eliminata Lambertucci, come finisce tra Caprarica e Mammucari

C'è poi un altro fronte molto caldo, legato alla situazione Teo Mammucari. L'ex Iena si è scagliato contro Selvaggia Lucarelli, che aveva criticato il suo modo di ballare (com'è giusto che sia, visto che è una giurata ed è li anche per esprimere giudizi negativi). Sicuramente, quest'anno la Carlucci ha saputo centrare in pieno tutti gli obiettivi portando in pista i veri big del mondo della televisione. E non solo.