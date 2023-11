Ballando con le stelle, Lucarelli vuota il sacco: "Pausa di riflessione"

20 novembre 2023 a

Ballando con le stelle è uno dei programmi più amati e più seguiti della Rai. Di anno in anno nuovi concorrenti si sfidano in pista e, grazie ai maestri, tentano di scalare la classifica per aggiudicarsi la coppa e la soddisfazione di aver imparato diversi generi di danza. Ma un elemento di grande interesse, per il pubblico, è sicuramente la giuria. Sarcastici, diretti e a volte un po' velenosi, Iavn Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto alzano le palette e favoriscono od ostacolano i vip in gara. La scorsa edizione dello show capitanato da Milly Carlucci si era conclusa con un po' di amaro in bocca soprattutto per la giornalista. Forse a causa della presenza nel cast del suo compagno Lorenzo Biagiarelli, Lucarelli aveva manifestato un pizzico di malcontento e non erano mancate evidenti tensioni con i colleghi e con la trasmissione in generale.

Ospite di Francesca Fialdini, l'opinionista ha cercato di spiegare al pubblico come siano andate veramente le cose: "Ci abbiamo dovuto pensare. Come tutti i matrimoni di lunga durata, a un certo punto, è arrivata un po' la crisi del settimo anno. Io non mi sono sentita molto protetta lo scorso anno. C'era il mio fidanzato concorrente a Ballando con le stelle", ha ammesso. Lucarelli ha anche riconosciuto le sue "colpe": "Forse ho peccato un po' di presunzione pensando di essere in grado di gestire il privato e il professionale con leggerezza. Non sono stata sufficientemente leggera ed è una cosa che un po' mi rimprovero. Qualche giudizio spietato al mio fidanzato l'avrei potuto prendere con autoironia".

Stando a quanto raccontato dalla giornalista, però, la squadra di Carlucci avrebbe potuto essere più clemente e comprendere il caso: "Potevano tenere conto del fatto che fossi lì da sette anni. Siamo una famiglia e potevano trattarmi un po' da famiglia, da membro della famiglia e, ogni tanto, edulcorare qualcosina. Invece Lorenzo è stato...bastonate. Non ci siamo capiti". Tutto è finito nel modo migliore: "Chiusa l'esperienza dello scorso anno, ci siamo presi una pausa di riflessione. Non ci siamo visti per un po' e il tempo appiana tutto", ha assicurato.