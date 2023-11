Sanremo 2024, Amadeus pronto all'annuncio dei big: quando interverrà al Tg1

24 novembre 2023 a

L’annuncio dei Big in gara a Sanremo 2024 avverrà «domenica 3 al Tg1 di ora di pranzo», nell’edizione delle 13.30. L’annuncio è stato dato da Amadeus, protagonista stasera alla Milano Music Week. Il conduttore e direttore artistico ha anche parlato del numero di candidature record: «Ho ricevuto oltre 400 proposte, di cui 50 che mi piacciono». E ora inizia il lavoro più duro di selezione che il direttore artistico affronta come un «ritiro spirituale», con il telefono spento e guidato dal suo «gusto pop», affinato in anni e anni di radio. Amadeus dovrebbe annunciare 23 nomi, che diventeranno 26 con i 3 che si qualificheranno salendo sul podio della finale di Sanremo Giovani in programma il 19 dicembre su Rai1.

Amadeus annuncia i finalisti, da Tancredi ai Santi Francesi: i nomi

Inoltre Amadeus ha svelato i nuovi conduttori del PrimaFestival, che saranno Paola & Chiara, Mattia Stanga e Daniele Cabras. Due icone della musica pop e due Tiktoker saranno dunque i nuovi volti dell’anteprima che ha il compito di raccontare la kermesse da differenti punti di vista prossimo Festival della Canzone Italiana comincia a prendere forma. Il primo superospite e coconduttore della prima serata sarà invece Marco Mengoni.