Sanremo, Dago-bomba sul dopo Amadeus: nome clamoroso da Canale 5

A lanciare il rebus con l'indizio risolutore era stato Fiorello durante Viva Rai2, a completare il rompicapo ci pensa Dagospia. Parliamo del toto-Festival di Sanremo, non quello che si avvicina, saldamente nelle mani di Amadeus, ma quello del 2025. Le ipotesi sul tavolo sono diverse: secondo LaPresse i vertici Rai punterebbero a tenere l'attuale direttore artistico del Festival, ma si sono fatti altri nomi come quelli di Laura Pausini, Carlo Conti, Antonella Clerici e Milly Carlucci. Se da un lato Fiorello conferma che "nel 2025 hanno chiesto nuovamente ad Amadeus di essere direttore artistico", dall'altra spiega che "da quello che so le idee sono altre". E parte l'identikit: "Non sarà un personaggio Rai. Non viene da Rai1, Rai2, Rai3, da Rete4, o da Italia Uno". E allora chi è? Biggio, spalla di Fiore nella trasmissione del mattino, pare aver capito tutto: "Non hai detto Canale 5!".

Fiorello anticipa l'arrivo di TeleSchlein. Rivelazione spiazzante su Sanremo 2025

Insomma, il papabile per il Teatro Ariston è a Mediaset. "Di chi si tratta ve lo sveliamo noi", scrive Giuseppe Candela su Dagospia: "Paolo Bonolis, ormai stufo dei programmini trash del Biscione. Ma chi vuole a tutti i costi Paolino a Sanremo? Il direttore generale meloniano Giampaolo Rossi", è l'indiscrezione del sito di Roberto D'Agostino. Il "gancio" dell'operazione sarebbe "l'ex moglie del conduttore Sonia Bruganelli" e recentemente ci sarebbero stati diversi incontro tra lei e Rossi. Certo, da qui a Sanremo 2025 c'è un'eternità, in mezzo alla quale campeggia il Festival di Amadeus. L'ultimo?