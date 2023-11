Ballando con le stelle, rissa in tv tra Lucarelli e Mammucari: cosa si sono detti

19 novembre 2023 a

a

a

Scontro frontale nell'ultima puntata di Ballando con le stelle. Protagonisti sono stati Selvaggia Lucarelli e Teo Mammucari. Il tutto è partito dopo l'esibizione di Mammucari a cui la giurata Selvaggia Lucarelli ha replicato: "Mi fai tenerezza". Ed è proprio in quel momento che la tensione tra i due è salita alle stelle. Mammucari è subito partito all'attacco: "Mi fai tenerezza non me lo dici a me, lo dici a un amico tuo, ma a me non me lo dici perché io mi sono messo in gioco e ho fatto cose che tu non faresti mai".

Eliminata Lambertucci, come finisce tra Caprarica e Mammucari

Ma il peggio doveva ancora arrivare. Il comico ha tirato in ballo addirittura episodi avvenuti in una vecchia puntata di Domenica In durante la quale Selvaggia Lucarelli avrebbe detto: "Facciamolo esplodere". E lei ha rincarato la dose: "Ogni volta si scomodano cose che non sono accadute qui. La gente non capisce. Dovrei stare qui a spiegare cosa è successo in una puntata di quattro settimane fa. È deprimente dover spiegare una battuta a un comico, mica intendevo che tu esplodessi letteralmente. Milly, io ho voglia di dire delle cose, ma mi sembra che ci sia un'aria troppo pesante. Pensavo che si potesse giocare con un comico ma evidentemente può giocare solo lui e noi no". Finché Mammucari ha chiuso i giochi: "Non sei mia sorella, io parlo quando me pare". Ma, alla fine, ha fatto un passo indietro: "Mi scuso pubblicamente con Selvaggia e riconosco di aver sbagliato. Sto parlando seriamente. Sono andato oltre io. Ho avuto pregiudizi nei suoi confronti e sono dispiaciuto. Si può sbagliare, chiedo scusa". Ma sarà davvero fibnita qui?