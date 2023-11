Alessandro Basciano lascia l'Italia dopo la rottura con Sophie Codegoni: l'annuncio social

Francesco Fredella 22 novembre 2023 a

a

a

"Ho combattuto per la mia famiglia, ora devo ritrovare me stesso”. Alessandro Basciano, ex gieffino, lascia l'Italia e cerca un po' di serenità all'estero. Di recente è stato al centro del gossip per la rottura con la sua compagna, Sophie Codegoni (che ha conosciuto all'interno della casa del Grande Fratello vip). I due hanno una bimba, nata dalla loro storia d'amore. "C'eravamo tanto amati", verrebbe da dire. La rottura, da una parte, il clamore mediatico dall'altra. Tra Basciano e Sophie è precipitato tutto improvvisamente. Via social, ma anche a colpi di interviste, i due si sono detti addio.

"Ha un altro": il retroscena bomba sulla fine tra Codegoni e Basciano

Silenzio totale. Silenzio assordante. Non entriamo nel merito delle motivazioni, anche perché si tratta di una storia privata come tante altre. "È forse arrivato quel momento in cui ti sei fatto mille domande e hai cercato invano mille risposte. Ho dato tutto me stesso e combattuto e sofferto per il bene della mia famiglia. Alla fine a testa alta so di avercela messa tutta e non posso dire di non averci provato. Ora è giusto riprovare a ritrovare me stesso", scrive Basciano sui social.