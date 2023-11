Codegoni "ha un altro": il retroscena-bomba sulla fine con Basciano

16 novembre 2023 a

La storia di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano ha appassionato i telespettatori fin dal primo momento, da quando cioè i due si sono incontrati nella casa del Grande Fratello. Belli e giovani, la 22enne e il 34enne si sono innamorati, sono andati a vivere insieme, hanno avuto una bambina e hanno fatto così sognare tutti i loro fan. Sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia è anche scattata la proposta di matrimonio. Poi, improvvisamente, è arrivato l'annuncio della rottura sui social di lei. Ospiti di Silvia Toffanin, a Verissimo, l'influencer e il dj hanno raccontato le loro diverse versioni dei fatti. Ora spunta un retroscena forte: sembra che la modella abbia già un nuovo compagno.

Dopo il confronto a distanza avvenuto negli studi Mediaset, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano parlano solamente attraverso gli avvocati. Nelle ultime ore l'ex gieffino è tornato ad accusare la sua ex compagna, ribadendo che non gli è possibile vedere la figlia Celine Blue e addirittura asserendo che la modella si starebbe già frequentando con un altro uomo. "Mi chiede 3mila euro al mese di mantenimento ma non mi fa vedere mia figlia", ha scritto lui sui social.

Ma non è tutto. Nella lettera, pubblicata dal 34enne sul suo profilo Instagram ufficiale, si legge anche un passaggio che riguarda esclusivamente Sophie e una sua presunta nuova frequentazione. "Se è vera la dichiarazione della Codegoni di avere un altro uomo, sia chiaro che lo stesso non debba avere rapporti con la figlia in quanto ancora troppo piccola e potrebbe addirittura confondere la figura del padre", ha scritto il legale, suggerendo così al collega di consigliare all'ex gieffina di non far conoscere quest'uomo alla piccola Celine.