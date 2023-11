Ligabue sta male, rinviati i concerti di Roma e Eboli

19 novembre 2023 a

a

a

A causa di un virus influenzale che ha colpito in particolare la gola, i concerti di Luciano Ligabue previsti domenica 19 novembre, al Palazzo dello Sport di Roma e al PalaSele di Eboli martedì 21 e mercoledì 22 novembre, sono stati posticipati al 3 e 4 dicembre ad Eboli e il 9 dicembre a Roma. Il tour riprenderà il 24 novembre da Bari

Intento da venerdì scorso è in radio "La Metà della Mela" il suo nuovo singolo estratto dall'ultimo album di inediti "Dedicato a noi". Nonostante Luciano Ligabue abbia spesso sostenuto che «le canzoni d’amore sono forse le più difficili perché ne sono state scritte miliardi, molte delle quali bellissime» ha voluto ripercorrere «una splendida storia (che) non finisce mai più». "La Metà della Mela" racconta di una convivenza fatta anche di momenti duri ma resa forte dalla consapevolezza di essersi trovati, la stessa consapevolezza che ha permesso di superare anche le crisi. E' già online il videoclip del brano con le riprese live registrate in occasione del nuovo tour. Sul palco Luciano Ligabue è accompagnato da "Il Gruppo": Fede Poggipollini (chitarra), Niccolò Bossini (chitarra), Max Cottafavi (chitarra), Luciano Luisi (tastiere), Ivano Zanotti (batteria) e Davide Pezzin (basso).