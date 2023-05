Concertone primo maggio, tutti i cantanti. Chi è l'ospite internazionale Aurora

Carmen Guadalaxara 01 maggio 2023 a

«L’Italia è una Repubblica democratica,fondata sul lavoro». Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato della festa in musica, il Concertone che si terrà oggi a Piazza San Giovanni, nella Capitale. «Auguro una giornata serena e festosa ai giovani al Concertone di piazza San Giovanni a Roma.

La musica- aggiunge il Presidente - sottolinea anche la connessione di speranza tra le parole "lavoro" e "pace"».

L’evento, giunto alla 33esima edizione, verrà trasmesso in diretta su Rai 3 (dalle 15.15 alle 24.15 con una pausa dalle 19 alle 20 per le edizioni dei Telegiornali), Rai Radio 2, RaiPlay e Rai Italia. Padrona di casa Ambra Angiolini affiancata da Fabrizio Biggio.

Oltre 50 gli ospiti artisti rappresentativi della musica italiana attuale e futura. La linea artistica del Concerto si sviluppa attorno al concept «Generazione #1M2023» segnando una nuova importante tappa nella narrazione musicale che il Concertone porta avanti da tempo. Un evento transgenerazionale che, negli ultimi anni, ha saputo intercettare e raccontare la musica che sta per arrivare alle orecchie del pubblico nazionale.

AMBRA ANGIOLINI

«In sei anni - ha detto la conduttrice - siamo cresciuti anche a livello di scaletta: non siamo là per salvare il mondo ma non solo per dare degli slogan. Chi ha scelto di partecipare al Primo Maggio vuole dire qualcosa. Ci lamentiamo del fatto che i Guccini e i De Gregori non ci siano più, ma in realtà- continua Ambra - questi ragazzi hanno una poetica diversa. Dobbiamo solo cambiare prospettiva di ascolto e leggere cosa dicono davvero, dare loro la possibilità di dire cosa hanno a cuore».

Gli artisti faranno dei piccoli interventi prima di esibirsi e riguarderanno gli articoli della Costituzione. «Non lasciamo che la Costituzione resti una cosa morta - spiega Ambra - un testo magnifico che dev’essere abitato. Abbiamo ricevuto proposte di aggiornare gli articoli della Costituzione e uno molto gettonato è quello della salute mentale. Oggi non ci si vergogna più di mostrare un disagio. Alcuni poi hanno parlato del tempo, dell’età giusta che è quella che si ha». E dunque sul palco non ci sarà repressione, né frustrazione, ma mani tese, proposte da fare, pochi speech e piccoli, grandi frecce da lanciare. «Nessuno viene qui - sottolinea Ambra - per provocare e basta, la provocazione fa parte di un mondo che dovrebbe sistemare le cose ma non le sistema, molte volte ha a che fare con la sensazione che ci si debba incazzare, ma poi il rumore copre la soluzione e ci si dimentica di chiederla».

LIGABUE

Torna sul palco del Concertone dopo 17 anni. «E una decisione presa dopo l’ennesimo "perché no?"(e sono stati tanti nella mia carriera) che mi sono chiesto», ha dichiarato Ligabue in un’intervista, commentando la sua partecipazione al Concerto. «Il Primo maggio resta sempre la festa di tutti i lavoratori e come tale è sempre una delle mie preferite. E se faccio fatica a chiamare lavoro lo scrivere canzoni e cantarle su un palco - sottolinea nell’intervista - è pur sempre vero che nei miei anni fra i venti e trenta, di lavori veri ne ho fatti parecchi e magari la mia passione per questa festa si è formata proprio lì. Detto questo, le canzoni e i loro autori non possono risolvere - conclude Ligabue - problemi così complessi ma un atto di presenza è pur sempre qualcosa».

AURORA

La cantante norvegese sarà l’ospite internazionale del Concerto. Con oltre 4 milioni e mezzo di follower su TikTok e oltre 5 milioni di iscritti sul canale YouTube, ha lanciato questo messaggio. «Ai miei colleghi che saliranno sul palco dico di parlare con il cuore perché questa è una importante occasione per dire quello che si ha dentro».

NON SOLO CONCERTONE

Nella prima parte del Concertone si esibiranno anche i 3 vincitori di 1Mnext, il Contest del Primo Maggio dedicato agli artisti emergenti. Su più di mille iscritti, la giuria di qualità composta da Massimo Bonelli (direttore artistico del Concerto del Primo Maggio, presidente giuria), Anna Rampinelli (Senior PM Warner Music Italy), Irma Ciccarelli (Rockol), Lucia Stacchiotti (iCompany) ed Enrico Capuano (Cantautore), ha scelto Etta, Maninni e Still Charles. Il vincitore verrà proclamato sul palco di San Giovanni.