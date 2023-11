Chi l'ha visto fa il pieno di ascolti: i telespettatori premiano Sciarelli

16 novembre 2023 a

Chi l'ha visto, il programma dedicato alla ricerca di persone scomparse e all'approfondimento di casi di cronaca, con il contributo di filmati appositamente realizzati e di repertorio e l'intervento telefonico dei telespettatori, si conferma un contenitore apprezzato e seguito. Questo è quanto emerge dai dati degli ascolti tv. Sebbene la serata di ieri, mercoledì 15 novembre, sia stata vinta dalla puntata de Il Commissario Montalbano, la fiction tratta dai celebri gialli di Andrea Camilleri, la trasmissione condotta da Federica Sciarelli ha scalato la classifica e si è posizionata al secondo posto.

Il Commissario Montalbano si conferma vincitore, anche all'ennesima replica. Ieri, infatti, l'episodio "Il Metodo Catalanotti", trasmesso su Rai1, è stato il programma più visto del prime time, con 3.154.000 spettatori e il 18.8% di share. Al secondo posto si è posizionato "Chi l’ha Visto?" su Rai3, con 2.095.000 spettatori e il 12.6% di share. Terzo il film 'Il Gladiatore' su Canale 5, con 1.426.000 spettatori e il 10.3% di share. Il motivo di questi risultati per il contenitore che si occupa di cronaca? Nonostante il pubblico confermi di settimana in settimana il suo interesse per queste vicende poco chiare, è probabile che ad attirare l'attenzione dei telespettatori sia stata la presenza di Gildo Claps e di Gianmarco Saurino, l'attore che nella serie "Per Elisa" ha interpretato il fratello della vittima.

Seguono, tra gli altri ascolti di prime time: "Killer Elite" su Italia 1 (1.112.000 spettatori, share 6.3%), "Quelli Che Mi Vogliono Morto" su Rai2 (1.105.000 spettatori, share 6%), "Una Giornata Particolare – Garibaldi, La Spedizione dei Mille" su La7 (979.000 spettatori, share 5.7%), "Fuori dal Coro" su Rete4 (808.000 spettatori, share 5.7%), il terzo Live di "X Factor" in chiaro su Tv8 (392.000 spettatori, share 2.6%), "È Già Ieri" sul Nove (320.000 spettatori, share 1.7%).