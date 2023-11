Mara Venier ha il Covid, raffica di accuse: la frase che scatena gli haters

13 novembre 2023 a

Ieri è saltata la puntata di rito di Domenica In. Il motivo? Mara Venier è risultata positiva al Covid e, ovviamente, non ha potuto raggiungere lo studio e condurre una nuova puntata del contenitore che tanto appassiona i telespettatori. Nello stesso orario la Rai ha mandato in onda un "best of" del programma. La padrona di casa e zia d'Italia ha voluto comunque parlare con i suoi sostenitori via social e assicurare loro la volontà di recuperare in fretta per tornare presto a guidare il programma. Quando Venier ha consigliato a tutti di tenere alta l'attenzione, molti utenti hanno reagito malamente e puntato il dito contro ogni forma di allarmismo.

Salta la puntata del 12 novembre di Domenica In: che succede a Mara Venier

Attraverso un video-messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale, Mara Venier ha confermato la notizia fatta circolare già dal sabato e ha spiegato il motivo per cui l'affezionato pubblico non ha potuto vederla in tv. "Come avete visto la puntata di Domenica In di oggi era un 'meglio'. Non sono andata in diretta perché mi sono presa il Covid, un Covid anche bello forte": così ha esordito la conduttrice veneta fissando la telecamera interna del suo telefonino. Poi ha continuato: "All'inizio pensavo fosse un'influenza, poi ho fatto il tampone ed è uscito questo Covid". Quindi Venier è passata alle rassicurazioni: "Sono sicura che domenica prossima sarò nuovamente in diretta, ma volevo soprattutto ringraziare tutti quanti voi per i tanti messaggi. Non riesco a rispondere a tutti quanti, però, davvero, grazie di cuore per l'affetto che mi dimostrate sempre".

Ma qual è stata la farse che ha fatto indignare parte del web? "Questo Covid è veramente maledetto. Bisogna stare attenti, continuare a stare attenti. Ci vediamo domenica prossima, sono sicura che starò bene", ha detto, suggerendo così di non sottovalutare la possibilità di una nuova e importante diffusione del virus. Se alcuni utenti hanno manifestato il loro supporto e la loro vicinanza, molti altri hanno colto l'occasione per andare all'attacco della conduttrice. "Ma la finiamo di fare terrorismo medico, è un'influenza punto e basta", "Non si può più sopportare questo comportamento da pecore impaurite da un sistema che ci vuole condizionare senza che ce ne siano motivo, soprattutto ora a distanza di quattro anni", "Ma tu non ti eri vaccinata, come è mai potuto succedere?": questi alcuni dei commenti apparsi su Instagram.