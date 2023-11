L'eredità, chi prende il posto di Pino Insegno

13 novembre 2023 a

La conduzione de L'eredità è uno dei temi su cui si sta misurando la televisione nelle ultime settimane. Dopo le ultime indiscrezioni sembra molto probabile che il game show più longevo della televisione italiana sarà affidato a Marco Liorni. Ma il gioco delle parti non è finito qui.

Insinna sicuro all'Eredità? C'è un altro nome per la sfida con Fedez

Marco Liorni, infatti, lascerebbe "Reazione a catena" che passerebbe proprio nelle mani di Insegno. D'altronde Insegno ha già condotto il programma dal 2010 al 2013. Come se non bastasse, Insegno condurrebbe anche una serata evento su Rai Radio1. In tutto questo valzer di poltrone ce n'è uno che rimarrebbe a mani vuote: Flavio Insinna. Lui potrebbe essere risarcito con programmi prime time in onda nel 2024.