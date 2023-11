Rai, scelto il destino di Pino Insegno: niente L'Eredità, che programma condurrà

11 novembre 2023 a

Il preserale di Rai1 si prepara a riaccogliere il ritorno de L'Eredità. L'amatissimo game show, cruciale per l'economia televisiva della Tv di Stato, tornerà a occupare la fascia tra le 19 e le 20, attirando gli spettatori durante il rientro a casa. Dopo il successo di conduttori come Amadeus, Carlo Conti, Fabrizio Frizzi e Flavio Insinna, il timone passerà ora a Marco Liorni. L'ultima edizione de L'Eredità, condotta da Insinna, ha ottenuto ottimi risultati, ma la Reazione a Catena di Liorni ha dimostrato di essere altrettanto vincente, guadagnando un prolungamento fino all'autunno. Dopo un breve periodo di pausa, Rai1 ha deciso di restituire la fascia del preserale a L'Eredità, grazie a un accordo biennale tra Rai e Banijay.

Fiorello brucia la Rai: "Hanno chiamato lui", ecco chi condurrà L'Eredità:

Il passaggio di consegne ha scatenato voci sulla possibile conduzione di Pino Insegno, ma le recenti discussioni con il direttore dell'intrattenimento day time, Angelo Mellone, hanno partorito che sarà Liorni il prescelto per il ruolo. Mellone ha invece proposto a Insegno la conduzione della prossima edizione di Reazione a Catena dopo le critiche per gli ascolti del Mercante in Fiera. Come rivela Tv Blog, in un incontro animato, Mellone ha comunicato a Insegno che il timone de L'Eredità spetterà a Liorni. Quest'ultimo, dopo la conclusione di Reazione a Catena a fine dicembre, si prepara quindi a guidare nuovamente gli spettatori di Rai1 attraverso il famoso programma. Nel frattempo, Insegno potrebbe ritrovare il suo posto a Reazione a Catena nella prossima estate. Ponendo fine a tutte le speculazioni sul suo futuro all’interno di viale Mazzini.