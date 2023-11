Rai, grandi manovre in corso. Insinna, Giletti e new entry: come cambia la tv

07 novembre 2023 a

a

a

Novità in arrivo in casa Rai. A mettere in fila gli ultimi retroscena tv dopo uscita di Corrado Augias che ieri ha lasciato Viale Mazzini per accasarsi a La7 è il Corriere della sera che lancia la notizia del possibile arrivo alla conduzione di Flavio Insinna a l'Eredità, per il quale si era parlato di Pino Insegno. Un ritorno, quello di Insinna, a un programma che ha guidato per tanti anni e su cui la Rai non può decidere da sola ma deve farlo con il titolare del format, che è Banijay. Tuttavia, silegge nel retrosena, "la decisione sarebbe ormai stata presa al settimo piano di viale Mazzini, dove l’amministratore delegato Roberto Sergio sta già lavorando alla prossima stagione".

Tutti "follower" di Fazio: anche Di Bella lascia la Rai, dove si accasa

Ritorni sarebbero anche quelli di Massimo Giletti, Renzo Arbore e Giovanni Minoli, si legge nel retroscena in cui spunta l’ipotesi dello scrittore Alessandro Baricco con un programma culturale al posto di Augias. La nuova trasmissione sarebbe allo studio da parte dei vertici Rai e quindi più probabile delle altre. A Giletti, secondo il Corriere, verrebbero affidate su Rai1 prima le celebrazioni della Radio e della Tv e poi, da aprile, le inchieste giornalistiche, mentre per il ritorno di Arbore sarebbe in preparazione un format tutto nuovo su Rai2. Infine Minoli tornerebbe su Rai3 con La storia siamo noì.