Boomerissima salta in tv, chi scalza Alessia Marcuzzi

La terza puntata di Boomerissima slitta di una settimana. Ma cos'è che fa saltare un turno a Alessia Marcuzzi. Si tratta della sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic valida per le Atp Finals in corso a Torino. Al torneo tra i migliori otto tennisti del mondo, infatti, Rai1 dedica una parte importante della sua programmazione. E martedì 14 novembre toccherà proprio all'attesissima sfida.

A dire il vero, per Alessia Marcuzzi e la sua "Boomerissima" potrebbe non essere una brutta notizia tout court. Martedì 14, infatti, il programma di Marcuzzi se la sarebbe vista col ritorno in televisione di Checco Zalone su Canale 5 con lo show "Amore + Iva". Su Rai 1, invece, contemporaneamente partirà la nuova serie "Circeo" con Greta Scarano.