Verissimo, bordata di Tina Cipollari a Genmma Galgani: "Cosa cerca davvero"

Gli opinionisti di Uomini e donne, il fortunato programma di Maria De Filippi, Tina Cipollari e Gianni Sperti sono i primi a entrare domenica 12 novembre, nello studio di Verissimo. I due si conoscono da oltre 20 anni. Sperti commenta: "La verità è che ci prova da 20 anni con me. Ma ha un carattere troppo difficile, è matta". Scherzano e raccontano i loro primi passi nel mondo dello spettacolo e non manca una stoccata a Gemma Galgani, altra "regina" dello show.

Tina si racconta: "Ero una bambina semplice che sognava molto, ero attenta, curiosa diciamo che ho un bellissimo ricordo della mia infanzia nonostante le tante difficoltà". E ha racconato il suo rapporto con i figli: "Sono cresciuti in un modo veloce, da che erano bimbi e li vedi adulti". Spperti spiega che "è una mamma particolare, vi racconto un aneddoto: c'erano tutti e 3 i bambini che litigavano in casa e lei non riusciva a farli smettere invece di urlare lei stacca il contatore della luce e si nasconde sotto la finestra per spaventarli. Solo lei può fare cose del genere". Dal canto suo, Sperti confida sul desiderio di paternità: "Ormai sono grande mi piacerebbe ma non vorrei mai fargli da nonno".

E l'amore? Cipollari spiega che "pare si sia fermato tutto, quando uno cerca l'oro non ti puoi fermare all'argento". Mentre Sperti ammette: "o sono molto corteggiato da donne e uomini, se il corteggiamento è come piace a me continuo se sono sfacciati no". Ma "dall'ultima delusione io sono ancora in analisi". Dicevamo di Gemma Galgani. I due opinionisti tracciano giudizi opposti. "Lei cerca sesso, non vuole relazionarsi con uomini della sua età, vuole uomini di 40-45 anni perché sono prestanti", taglia corto Cipollari. Per Sperti non è così: cerca un amore come fosse un'adolescente, spiega.