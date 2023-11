Ballando con le stelle, Arisa torna alla corte di Milly: il video-annuncio

10 novembre 2023 a

Cresce l'attesa per la prossima puntata di Ballando con le stelle. Domani sera, su Rai 1, i concorrenti dello show scenderanno in pista per conquistare un buon posto nella classifica. Milly Carlucci cercherà di dare spazio alle performance e alla narrazione delle storie dei personaggi e la giuria, più agguerrita che mai, alzerà le palette per orientare il voto del pubblico. Ma chi sarà la ballerina o il ballerino per una notte? Questa settimana si tratta di una cantante che ben conosce l'ambiente.

Attraverso un video-messaggio pubblicato sui canali social ufficiali del programma, Arisa ha annunciato il suo ritorno nel mondo della danza. "Ciao a tutti, direttamente dagli studi Rai dove solitamente si gira Ballando con le stelle, Sabato ci sarà una nuova puntata di Ballando e io sarò ballerina per una notte", ha detto. Poi la cantante ha continuato, spiegando che la possibilità di tornare a ballare è per lei fonte di serenità: "Io sono super felice di questa opportunità, di ritornare in questo posto che mi ha resa tanto felice e mi ha fatto vivere delle emozioni tanto, tanto intense. Era ora che ritornassi, mi mancava tanto. Buona visione...spero di ballare come un tempo, anzi un po' meglio", ha ammesso.

Nel 2021 Arisa aveva vinto lo show insieme al maestro Vito Coppola. Proprio con il coreografo la cantautrice aveva poi intrapreso una relazione, finita però poco dopo. Ora la supervoce italiana è intenzionata a dimostrare i suoi progressi e così tornerà a volteggiare per aggiudicarsi un tesoretto corposo da donare a chi è in gara.