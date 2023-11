BellaMa, Alda D'Eusanio crea il panico: "Mign***a". Diaco la fulmina ma...

07 novembre 2023 a

Imbarazzo e sgomento a BellaMa', il programma condotto da Pierluigi Diaco su Rai 2. A creare scompiglio è Alda D'Eusanio che durante un'intervista si lascia scappare una parolaccia. Diaco glielo fa immediatamente notare e la giornalista a quel punto spiazza tutti, conduttore in primis. "Ho detto mign***a, perché non si può dire?". "No Alda, non si può dire a quest'ora del pomeriggio", afferma basito Diaco.

Non finisce qui. "Ma a quest'ora si può dire", insiste D'Eusanio che sembra cascare dalle nuvole e provocatoriamente rincara la dosa: "Che altro non si può dire? "Pu***na?". A quel punto la situazione si fa tesa. "Alda, perdonami, questo è un vocabolario che non apprezzo, non capisco perché lo utilizzi. E volgare". "Ma normalmente si parla così, io parlo così. Non sono una diva...", ribatte la giornalista con Diaco che replica: "Ma non credi che la televisione abbia il compito di usare un vocabolario all'altezza del pubblico?".

Neanche questo argomento sembra funzionare, tanto che D'Eusanio si rivolge direttamente al pubblico: "Ho detto qualcosa che non è alla vostra altezza? Ripetete la parola con me...", ma per fortuna la platea non la asseconda. E lei che continua: "Ho detto mig...a...".