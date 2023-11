Viva Rai2, Fiorello punge lady Soumahoro sui beni di lusso: "I Rolex..."

06 novembre 2023 a

a

a

Fiorello è partito col botto. Questa mattina, in diretta dal Foro Italico, lo showman ha dato il via alla nuova stagione di Viva Rai2, il contenitore mattutino che accompagna il risveglio degli italiani. Dopo aver salutato le popolazioni colpite dalle recenti alluvioni e messe in ginocchio dal maltempo, il conduttore ha dato spazio, come di consueto, alla rassegna stampa. Una notizia è balzata agli onori di cronaca nel corso della settimana che si è appena conclusa: sono scattati gli arresti domiciliari per Marie Therese Mukamitsindo e Liliane Murekatete, rispettivamente la suocera e la moglie del deputato Aboubakar Soumahoro e membri del cda della cooperativa Karibu. Il motivo? I fondi destinati alla gestione dei richiedenti asilo e ai minori non accompagnati sono stati utilizzati per "finalità private: ristoranti, gioiellerie, centri estetici, abbigliamento, negozi di cosmetica".

"Basta, bisogna fermarlo". L'appello di Fiorello è clamoroso

La vicenda non poteva non attirare il commento del cabarettista dei record. Con poche battute dirette, Fiorello ha tirato frecciate al deputato ma soprattutto alla moglie Liliane. La donna ha respinto le accuse nel corso dell'interrogatorio di garanzia e si è dichiarata innocente. Parlando delle numerose pubblicità di Viva Rai2 apparse in tv in queste settimane, il conduttore della trasmissione mattutina si è agganciato alla vicenda dei Soumahoro e ha detto: "Di chi è la colpa? Di Soumahoro".

Video su questo argomento Colpaccio Totti, Fiorello apre Viva Rai2: "Fate partire le agenzie"

"Entriamo subito nella notizia", ha annunciato Fiorello per spiegare meglio l'accaduto ai telespettatori. Inquadrando l'articolo e leggendo il titolo, che recitava 'Lady Soumahoro. Beni di lusso: non li ho comprati io', lo showman è stato autore di una bordata clamorosa: "E certo, infatti è così. Anche io mi ritrovo i Rolex al polso e non li ho comprati io. Sai quante volte dico 'Ma chi me lo ha dato sto coso? Boh'", ha detto.