Mengoni co-conduttore a Sanremo, Amadeus dà l'annuncio da Fiorello

Carmen Guadalaxara 06 novembre 2023 a

a

a

Marco Mengoni co-conduttore del Festival di Sanremo 2024 nella prima serata. L'annuncio è arrivato alla prima puntata della stagione di Viva Rai2, il programma di Fiorello in onda da lunedì 6 novembre. Quella di Marco Mengoni a Sanremo è stata una corsa da assoluto numero uno. Dopo aver vinto con il brano “Due Vite” e aver trionfato anche tra le cover con “Let It Be”, accompagnato dal coro internazionale The Kingdom Choir, l’artista ha ricevuto anche il premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale, assegnato dall’orchestra del Festival. Quella di “Due Vite” è una vittoria ribadita anche al di fuori del Teatro Ariston. Il brano, dopo aver debuttato al primo posto di tutte le classifiche streaming e download italiane e al 49# nella classifica global di Spotify, rimane stabile ai vertici delle top chart dei singoli più scaricati in Italia. “Due vite” è stata decretata da EarOne come la più radiofonica tra quelle in gara al Festival di Sanremo.