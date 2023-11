Tu si que vales, promo accende la sfida con Ballando: "Non temiamo nessuno"

Alice Antico 02 novembre 2023 a

Anche quest’anno le regine della prima serata, cioè Milly Carlucci e Maria De Filippi, sono protagoniste di un duello. Un duello idealizzato dai fan e del mondo social, sia chiaro. Il premo in palio? La prima serata del sabato sera italiano. Infatti, sono ormai due settimane che, rispettivamente su Rai 1 e su Canale 5, sono ricominciate le nuove edizioni di “Ballando con le stelle” e di “Tu si que vales”. Così, in seguito ad ogni puntata dei due talent, arriva puntuale come un orologio svizzero, il risultato delle percentuali di share di ognuno dei due talent. Fino ad ora, è stato il programma di Maria De Filippi a vincere la gara di ascolti, entrambe le volte. Nonostante ciò, “Ballando” sta continuando a crescere ed ottenere, sempre più, ottimi risultati, alimentando la sfida con il concorrente di Mediaset.

Proprio per questo, nelle ultime ore su Canale 5 sta girando una promo che ha attirato particolarmente l’attenzione. Si tratta della pubblicità per l’appuntamento con “Tu si que vales” di sabato 4 novembre, nella quale alcuni sembrano aver intravisto una vaga stoccata alla trasmissione avversaria. “Noi temiamo qualcuno? Nessuno, nessuno”, sono le parole pronunciate dai giudici di “Tu si que vales” nella promo, al fianco delle immagini più belle del programma. Ecco perché, appunto, diversi telespettatori e utenti del web hanno visto in questa frase una frecciatina a “Ballando con le stelle” e Milly Carlucci. È possibile che Mediaset abbia effettivamente voluto manifestare, attraverso la promo, di non temere la concorrenza dello show di Rai 1, visti i risultati di share delle due precedenti serate. Ma si tratta solo di teorie dei fan del programma: da parte della rete non è stato detto nulla ed è chiaro che non aveva realmente secondi fini. Ad ogni modo, “Tu si que vales” e “Ballando con le stelle” continuano ad essere due grandi protagonisti del sabato sera e, più in generale, della televisione italiana. E poi, a dirla tutta, Milly Carlucci e Maria De Filippi hanno sempre dichiarato di non sentire la competizione tra di loro e anzi, addirittura, di sentirsi spesso per commentare le notizie rilasciate dalla stampa.