Ventura e d'Urso, abbraccio inatteso: fine delle incomprensioni?

Simona Ventura e Barbara d'Urso hanno fatto pace. Questo è quanto si deduce dai sorrisi e dall'abbraccio delle due conduttrici. "Voi lo sapete... Non parlo mai dei miei figli, che hanno intrapreso due percorsi difficili rigorosamente da soli. Ma stavolta non posso fare a meno di condividere con voi l'orgoglio e l’emozione per Shukran, film coraggioso prodotto da mio figlio Emanuele…", ha scritto l'ex padrona di casa di Pomeriggio Cinque. E in effetti è stato proprio in occasione della presentazione della pellicola che d'Urso e la concorrente di Ballando con le stelle si sono riavvicinate.

Pace fatta tra Venier e Ventura. Cosa fanno in diretta

Per Simona Ventura, quella di domenica 29 ottobre, è stata una giornata di riconciliazioni. Dopo il disgelo con Mara Venier a Domenica In, la vip in gara a Ballando con le stelle, ha deciso di siglare una tregua anche con l'ex conduttrice di Canale 5. Il motivo di questo incontro? Il film prodotto dal figlio di Barbara d'Urso si basa su una storia scritta da Giovanni Terzi, compagno di Ventura.

“Non vado da Barbara D'Urso perché non voglio e perché non mi invita. Come mai? A me va bene così. Ti posso dire una cosa, io non sono mai escludente, non lo sono mai stata. Sono gli altri”, così aveva risposto Simona Ventura al Festival della Tv di Dogliani quando le era stato chiesto il motivo dei mancati incontri televisivi con la collega. Possibile che ora sia tutto finito?