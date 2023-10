Televisione, Tg2 contro "Il mercante in fiera": è penalizzante

31 ottobre 2023 a

Momento difficile per Pino Insegno che, nella complicata fascia preserale, non riesce ad andare sopra il 3% di share con il suo "Mercante in fiera". La situazione è diventata preoccupante anche per la stessa redazione del Tg2 si è riunita in assemblea e ha espresso le sue forti perplessità. Tanto da definire il programma di Insegno addirittura come penalizzante.

L'assemblea di redazione del Tg2 «esprime severa preoccupazione per i risultati di ascolto del programma che precede l’edizione delle 20.30, una situazione per noi molto penalizzante. Ricordiamo che proprio il Tg2 e le sue rubriche sono da sempre e stabilmente al di sopra dello share di rete. Il corpo redazionale esprime forte disappunto per la decisione dell’azienda di non affidare alla nostra Testata la realizzazione dello speciale pomeridiano del 7 ottobre sull’attacco terroristico di Hamas, facendo, invece, transitare incomprensibilmente sulla nostra rete lo speciale di Rainews 24. L’assemblea del Tg2 non nasconde infine i timori per l’ipotizzata riduzione del canone in legge di Bilancio, un taglio che si andrebbe a ripercuotere anche sulle già limitate risorse a disposizione della nostra testata». Il testo è stato approvato all’unanimità dall’assemblea dei redattori del Tg2.