Nino Frassica: so dov'è il mio gatto. E offre una cifra clamorosa in cambio

"Domani 28 Ottobre partiamo per Roma. Hiro è trattenuto in una casa di Piazza Campello a Spoleto. Abbiamo fatto di tutto per cercarlo, cani molecolari, farcelo ridare, ma a questo punto confidiamo nel fatto che una volta tornati a Roma possano rilasciarlo": questo l'ultimo disperato appello di Nino Frassica. L'attore cerca il suo gatto Hiro da tempo e, per riabbracciarlo, raddoppia la cifra da offrire a chi vuole restituirglielo: "Siamo disposti ad aumentare la ricompensa a €10.000. Il numero da contattare in caso doveste ritrovare Hiro è 3396919166. Per foto di Hiro scorrete le varie slide dopo il video. Grazie a tutti, attendiamo notizie", aggiunge sul suo profilo social ufficiale.

Il felino, un esemplare di razza Sacro di Birmania di circa due anni, è stato cercato per tutta la città anche con l'aiuto dei cani molecolari, ma di lui si sono perse le tracce. L'attore si trova a Spoleto per le riprese delle nuove puntate dell'amatissima fiction "Don Matteo", ma tra poche ore lascerà l'Umbria per tornare a Roma, dove vive da anni. L'intera città si è mobilitata per aiutare Frassica. Il felino si è introdotto in un'abitazione per sbaglio. "È passato dal nostro tetto nella casa di una signora pensando fosse la nostra, la signora in questione l'ha poi cacciato di casa", aveva raccontato la moglie del noto volto televisivo.