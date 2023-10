E' sempre mezzogiorno, imbarazzo in tv. Cosa dicono a Antonella Clerici

16 ottobre 2023 a

Momenti di panico e ilarità nel corso della puntata di "E' sempre mezzogiorno", andata in onda il 16 ottobre su Rai1. All'improvviso la telefonata che non ti aspetti. E soprattutto la frase che spiazza tutti. Una coincorrente prende la parola al telefono ma non sio accorge di essere già in diretta tv e dice: "Avevano detto che ero la prima de questo e invece mo' hanno passato un’altra. Queste so’ raccomandate...".

A quel punto Antonella Clerici non credeva alle sue orecchie e ha reagito dicendo: "“Pronto? Eh?...Sentivo che parlavi, non so di che cosa...Non pensavi di parlare con me, parlavi anche col centralino. Magari pensavi di giocare...". Poi il gioco a premi è continuato regolarmente ma ormai la frittata era fatta. In ogni caso la signora Maria non ha vinto. E domani si ricomincia.