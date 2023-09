Antonella Clerici, l'incontro a sorpresa la travolge: lacrime in diretta

15 settembre 2023 a

Un'emozione troppo forte, un incontro inaspettato. Antonella Clerici non si è trattenuta ed è scoppiata a piangere in diretta. Il motivo? La conduttrice di È sempre mezzoggiorno, la trasmissione che accompagna le famiglie italiane mentre sono per lo più intente a preparare e a condividere il pranzo, ha potuto finalmente riabbracciare Anna Moroni, storica protagonista del programma di Rai 1.

non pensavo che sarei mai arrivata ad un punto della mia vita in cui piango per un video di antonella clerici pic.twitter.com/P5LqBOvPTO — are ¹ ⁶ (@IL0V3Y0U3000) September 14, 2023

Sorridente ed entusiasta, Anna Moroni ha pensato e realizzato una sorpresa per la padrona di casa di È sempre mezzoggiorno. Dopo un'entrata in scena inattesa e una corsa a perdifiato, la cuoca ha abbracciato Clerici che, a causa della forte emozione, si è visibilmente commossa davanti al pubblico. Le due, amatissima coppia tv, hanno condiviso più di vent’anni di carriera ne La Prova del Cuoco, "scaldando" con le loro ricette le cucine degli italiani.

Nel 2018 andò in onda l'addio di Moroni alla trasmissione di Rai1. Stando alle ricostruzioni, abitando a Roma, la cuoca avrebbe dovuto viaggiare ogni giorno per affiancare Clerici nel suo nuovo programma, che va in onda negli studi della Rai milanesi. Per un giorno, però, le due grandi complici si sono ritrovate lì dove hanno instaurato un rapporto prezioso, davanti ai fornelli, e hanno scatenato la nostalgia dei telespettatori.