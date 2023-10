Domenica In, da Mara Venier un nuovo big della musica. L'annuncio a sorpresa

16 ottobre 2023 a

a

a

Continua il format nel format nella Domenica In targata Mara Venier. Dopo le prime puntate in cui è già stato ospite Tommaso Paradiso, è iniziato il conto alla rivescia per l'arrivo di un altro ospite a sorpresa. Questa volta si tratta di Zucchero "Sugar" Fornaciari. Secondo l'anticipazione di TvBlog, il cantante sarà ospite in studio domenica 22 ottobre per parlare e presentare la sua nuova fatica cinematografica. Vediamo di cosa si tratta.

Ospiti a sorpresa da Mara Venier: cosa c'entra Ballando con le Stelle

Manca ormai pochissimo alla prossima edizione della Festa del Cinema di Roma dove la star emiliana presenterà "Zuccchero Sugar Fornaciari", un film documentario in cui la star parlerà della sua straordinaria carriera. Un percorso che delineerà la parabola artistica di una delle voce più ispirate della musica italiana. E nel documentario parleranno anche personaggi dello spettacolo e amici di una vita come Bono, Sting, Brian May, Paul Young, Andrea Bocelli, Salmo, Francesco Guccini, Francesco De Gregori, Roberto Baggio, Jack Savoretti, Don Was, Randy Jackson e Corrado Rustici. E c'è anche chi vocifera che l'angolo musicale di Mara Venier potrebbe sbarcare in prima serata. Chissà...