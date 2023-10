Striscia la Notizia, Tapiro a Elodie. La popstar si difende dopo la foto nuda

10 ottobre 2023 a

Striscia la Notizia, Elodie riceve il primo Tapiro d’oro della sua carriera. Recentemente le sue foto nuda uscite in concomitanza con la pubblicazione del nuovo singolo e album hanno scatenato un vespaio di polemiche. Per questo nella puntata di Striscia la Notizia andata in onda il 10 ottobre, la popstar ha risposto alle domande dell'inviato Valerio Staffelli. Ai microfoni di Striscia, Elodie ha spiegato perché ha deciso di posare nuda.

Le polemiche sono divampate proprio successivamente alla pubblicazione del nuovo singolo. La popstar è stata intercettata da Valerio Staffelli a Milano durante un aperitivo con il fidanzato motociclista Andrea Iannone, la cantante ha dichiarato: «È proprio una mia passione denudarmi così. È il mio modo di esprimermi. Ho sempre lavorato tanto, anche con il mio corpo».